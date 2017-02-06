Москва, 6 февраля, 2017, 15:05 — ИА Регнум. В Госдуме в конце февраля — начале марта могут состоятся парламентские слушания, где планируется обсудить российско-американское отношения, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы будем в комитете проводить 28 февраля или 1 марта слушания на тему «Фактор Трампа и его влияние на российско-американские отношения и мировую политику», — сказал Слуцкий в ходе заседания комитета.

В ходе выборов в США состоялись выборы президента, победил Дональд Трамп. В конце января президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый разговор по телефону с момента инаугурации американского лидера.