Калуга, 6 февраля, 2017, 14:57 — ИА Регнум.



Dailymotion.com Заключенный за решеткой

К 12 годам и 7 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима приговорен 44-летний житель Калуги, признанный виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 6 февраля, следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Калуге Следственного управления Следственного комитета РФ по Калужской области Юлия Фомичева, в период с 2010 по 2015 год мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы 2004 года рождения. В прошлом году мужчина избил девочку хоккейной клюшкой.