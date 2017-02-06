Вашингтон, 6 февраля, 2017, 14:56 — ИА Регнум. В информации о бомбардировках, которые наносили ВВС США на Ближнем Востоке (Ирак, Сирия) и в Центральной Азии (Афганистан), только за 2016 год не указано 456 авиаударов вертолётов и беспилотников в Афганистане и примерно такое же количество авиаударов — в странах Ближнего Востока, пишет Military Times.

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Издание отмечает, что отчёты Пентагона не отражают объективной картины происходящего. Из-за неуказанных бомбардировок преуменьшен реальный объём боевых действий, и, вероятно, количество жертв среди мирных жителей.

Уточняется, что Пентагон не включил в отчёты авиаудары с вертолётов, а также — с беспилотников. Комментируя обнаруженные искажения данных, американский военный чиновник пояснил, что бомбёжки с вертолётов Apache не признаются авиаударами, поскольку с них ведётся ближний бой.

«Это действительно странно, но мы не ведём учёт ударов, наносимых, например, с вертолётов Apache», — пояснил он.

Military Times обратились за комментариями в Пентагон. Ответ журналисты издания не получили.