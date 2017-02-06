Омск, 6 февраля, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Главные события Омской области в нашем специальном обзоре.

Hans Мусор

Внеплановые каникулы завершаются

В школах Омской области с 7 февраля отменяется карантин, введенный в связи заболеваемостью ОРВИ и гриппом.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в Омске и 15 муниципальных районах отменяются ограничительные мероприятия, возобновляется учебный процесс. С соответствующим предложением выступило управление Роспотребнадзора по Омской области. Региональное министерство образования рекомендует прекратить карантин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, карантин в омских школах ввели с 26 января. Учебный процесс был приостановлен в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования в городе Омске и 15 муниципальных районах: Знаменском, Москаленском, Калачинском, Кормиловском, Оконешниковском, Черлакском, Любинском, Марьяновском, Нововаршавском, Таврическом, Азовском, Одесском, Тарском, Муромцевском, Омском.

По данным областного министерства здравоохранения, снижение заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей по региону составило 11,66%, в том числе по Омску — 10,3%, по муниципальным районам — 11,74%.

Напомним, с 23 по 29 января в Омской области было зарегистрировано 20 895 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости составлял 105,63 на 10 тыс. населения, что на 61,05% выше уровня эпидемического порога заболеваемости. В Омске в этот период было зарегистрировано 14 486 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 123,40 на 10 тыс. населения, что на 74,05% выше уровня эпидпорога.

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Мусорный коллапс отменяется?

В Омске на площадке областного Минстроя прошло совещание по злободневному вопросу работы мусорных полигонов. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве, омские компании готовы открыть площадки временного накопления.

В начале февраля компания ООО «ЖКХ «Сервис» сообщила о прекращении деятельности по приему, накоплению и размещению любых отходов, в том числе IV—V классов опасности, на своем мусорном полигоне, известном в регионе под названием Надеждинский.

После этого Минстрой организовал совещание, на которое пригласили представителей омских компаний. В итоге стало известно, что с 6 февраля согласны и готовы принимать твердые коммунальные отходы две площадки временного накопления, ранее известные как полигоны Кировского и Ленинского административных округов Омска.

«Данный вопрос ежедневно мониторится и находится на постоянном контроле в правительстве Омской области», — подытожили в профильном министерстве.

Добавим, ранее в ООО «ЖКХ «Сервис» сообщили, что прекращение деятельности по размещению отходов — вынужденная мера, направленная на «недопущение нарушения природоохранного, административного и уголовного законодательства РФ». По сообщениям местных СМИ, у компании истек срок действия лицензии.

Сегодня, 6 февраля, на сайте компании появилось следующее сообщение: «Полигон с 10 февраля работает в режиме временного накопления».

Надеждинский полигон расположен на земельном участке площадью 400 000 м2. Сюда свозится большая часть отходов с территории Омска. Именно поэтому ситуация с прекращением его деятельности может грозить мусорным коллапсом.

Добавим, после того, как стало известно, что 6 января единственный в Омске мусорный полигон в Надеждино должен остановить свою деятельность, исполняя постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, директор ООО «ЖКХ «Сервис» Владимир Коба сделал заявление по этому поводу. «В понедельник с мусором коллапса не будет», — цитируют Кобу «Коммерческие вести».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области ежегодный объем твердых коммунальных отходов (ТКО) от населения и предприятий, не сдающих государственные формы отчетности, составляет 1,2 млн тонн. Наибольший объем ТКО — 0,6 млн тонн — образуется на территории города Омска (50% от общего объема образования ТКО в регионе).

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«Последнее решение»

Омские массмедиа сегодня, 6 февраля, сообщили о том, что мэра Омска выберет действующий горсовет. И, скорее всего, это будет последнее решение, принятое нынешним созывом накануне окончания его полномочий.

По словам секретаря политсовета регионального отделения «Единой России» Юрия Тетянникова, уже в феврале горсовет рассмотрит положение о выборах главы города. «Затем начнется работа по созданию комиссии, которая предложит депутатам несколько кандидатур. Из них и выберут градоначальника», — сказал он.

Как пишет «Новый Омск», Тетянников считает логичным то, что будущий созыв горсовета не будет задействован в голосовании за кандидатуру мэра. По его мнению, таким образом удастся «отсечь» от сентябрьских выборов людей, «которые рассчитывали пройти в горсовет только с целью повлиять на выборы мэра».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в Омске пройдут выборы депутатов городского совета. Выборы депутатов нынешнего созыва — пятого — состоялись 4 марта 2012 года. Тогда была применена смешанная система голосования. 20 депутатов были выбраны по партийным спискам и 20 — по одномандатным округам.

Полномочия мэра Омска Вячеслава Двораковского истекают в текущем году. Он является градоначальником с 2012 года. Но выборов мэра в Омске больше не будет.

Напомним, мэр Омска избирается Омским городским советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 лет и возглавляет администрацию города Омска. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра устанавливается горсоветом.

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