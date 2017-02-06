Москва, 6 февраля, 2017, 14:07 — ИА Регнум. — В этом году премия проводится уже в шестой раз и впервые проводится в Москве, с прошлого года она уже получила статус Всероссийской. Когда все только начиналось, думали ли что она так вырастет? Как все начиналось?

Из личного архива Руководитель оргкомитета Всероссийской интернет-премии «Прометей-2016» Ражап Мусаев

Ражап Мусаев: Начиналось все с окружного уровня, как раз тогда в России появился Северо-Кавказский федеральный округ. У нас был опыт в организации и проведении разных региональных конкурсов, был опыт участия и побед в федеральных конкурсах. И как-то решили так, а почему бы нам не проводить на Кавказе своеобразный аналог премии Рунета. Долго думали как это назвать, вспомнили про древнегреческого титана Прометея, который был прикован к кавказскому хребту. В мифологии всех народов Кавказа так или иначе присутствует этот образ, а с древнегреческого это слово переводится как «думающий вперёд». В общем, вот так мы и запустили кавказскую интернет-премию «Прометей». В первые годы мы вручали ее лучшим сайтам, блогам, микроблогам и различным группам в социальных сетях. Уже на четырёхлетие премии осознали, что мы уже начинаем вариться в собственном соку, на Кавказе уже практически всех успели наградить, нужно расширять границы и расти дальше. И с прошлого года было решено проводить ее на Всероссийском уровне. Сразу в Москву перебираться не стали, год назад она прошла в рамках Форума СМИ СКФО в Пятигорске, а уже в этом году пройдёт в Москве в информационном агенстве ТАСС.

— В чем ваше отличие от других конкурсов и премий? В чем особенность премии «Прометей»?

Ражап Мусаев: Если в других премиях и конкурсах главными критериями оценки являются какие-то технические ноу-хау, охват аудитории, удобство, дизайн и так далее, то для нас в первую очередь важна польза для людей. Мы так и говорим, что это премия за технологический, экономический, социальный, образовательный или культурный вклад в жизнь людей, естественно с использованием возможностей глобальной паутины. Конечно, наше жюри также оценивает и дизайн, и удобство пользования, и многое другое, но в первую очередь важно, несёт ли в себе тот или иной интернет-проект или приложение какую-то пользу людям. Такова философия нашей премии, ее миссия.

— Премия «Прометей» больше социальная получается, раз речь идёт о пользе людям, вкладе в жизнь людей. А вы в столь непростых экономических реалиях, когда многие конкурсы и подобные инициативы сворачиваются, наоборот умудрились перейти на Всероссийский уровень, как это удалось?

Ражап Мусаев: За долгие годы проведения премии, вокруг неё сформировалась команда неравнодушных людей, которые представляют различные компании или СМИ, и разделяют с нами ценности и идеологию премии. ТАСС раньше выступал информационным партнёром, но в этом году решил уже выступить соорганизатором и очень сильно нам помог. Уже который год и REGNUM становится генеральным информационным партнёром. Международная промоутерская компания «ACB» стала нашим генеральным партнёром, она и ранее выступала нашим партнёром. Они занимаются активной пропагандой здорового образа жизни, тысячи молодых людей ходят в их секции по кикбоксингу, ММА и бразильскому джиу-джитсу, соответственно это молодёжь не уйдёт в лапы наркомании, алкоголизма или экстремизма. Значит, они тоже разделяют с нами ценности нашей премии. Или медицинский центр «Здрава», который в этом году впервые стал партнёром премии. Они занимаются комплексной диагностикой, внедряют инновационные программы в здравоохранении, соотвественно вносят свой вклад в жизнь людей. И несмотря на тяжёлые экономические реалии, мы нашли единомышленников среди различных компаний и СМИ, которые приносят пользу людям, стремятся делать это с каждым днём все больше и больше. Не все в нашей жизни на голой коммерции ведь держится.

— На днях оргкомитет премии официально представил состав жюри этого года. По какому принципу шло формирование жюри премии?

Ражап Мусаев: В жюри мы пригласили и тех, кто профессионально занимаются сферой IT, например, председателем жюри стал директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов. Не обошли вниманием и СМИ, в составе жюри руководители таких крупнейших национальных медиа как НТВ, ТАСС, LiveJournal, представители группы компаний Rambler&Co. Кроме того, в жюри присутствуют и трёхкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной lумы РФ Бувайса Сайтиев, и лауреаты премии прежних лет. То есть, мы собрали именно такой состав, который может судить номинантов не только с точки зрения каких-то технических аспектов их проектов, но и с позиции полезности их инициатив для людей.

— На какие номинации премии обычно больше всего поступает заявок?

Ражап Мусаев: В прошлом году больше всего заявок было по номинациям «СМИ», «Отдых, развлечения и туризм» и «Наука и образование». Есть основания полагать, что и в этом году сохранится примерно такая тройка лидеров по количеству заявок. Если по какой-либо номинации не будет представлено более 10 заявок, то жюри обычно не выбирает победителей в такой номинации. Кроме того, у нас бывают различные специальные номинации, которые вручаются за интересные проекты и инициативы, которые по тем или иным причинам не проходят по основным номинациям премии. Либо если в каких-либо номинациях не было сильного конкурсанта или был недобор, тоже можем учреждать специальные номинации.

Но мы открыты всегда для новых идей, пожеланий и советов. В том числе и для новых номинаций. Если мы видим, что среди заявок сильно выделяется какое-то новое направление, которое могло бы воплотиться в новую номинацию для премии, мы обязательно вводим такую номинацию. И даже за эти две недели сбора заявок, уже есть ясность, что не хватает ещё одной номинации в этом году.

Даже если вы не видите среди заявленных номинаций подходящей вам, смело подавайте свои заявки на наиболее близкую к вашему проекту номинацию. Если таких заявок наберется несколько, то мы уже постараемся ввести эту номинацию. Заявки принимаются на сайте премии iprometheus.ru.