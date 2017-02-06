Москва, 6 февраля, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Российский композитор Игорь Крутой перенёс операцию в городе Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Из-за этого он не участвовал в съёмках программы «Ты — супер» (телеканал НТВ), передаёт Life.

Okras Игорь Крутой

«Я знаю, что он на лечении, я с ним разговаривал, знаю, что ничего страшного нет. Ему надо сделать какие-то процедуры», — заявил представитель Крутого.

Напомним, Игорю Крутому сейчас 62 года. В 1996 году получил звание народный артист России, в 2011 году — народный артист Украины. С 1992 гда заслуженный деятель искусств РФ (1992).

Крутой является продюсером фирмы «АРС» (проекты «Новая волна», «Детская Новая волна» «Песня года», «Утренняя почта») и ряда других проектов шоу-бизнеса.