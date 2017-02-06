Брюссель, 6 февраля, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон на встрече министров иностранных дел стран ЕС заявил, что Лондон будет настаивать на продолжении давления на Россию и сохранении санкций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

По его словам, никаких условий для смягчения санкций нет. «Есть все условия для продолжения оказания давления на РФ», — сказал Джонсон.

Санкции ЕС в отношении России действуют до 31 июля 2017 года. Они были введены США и ЕС после того, как на Украине началась гражданская война, а Крым вернулся в состав России. Когда стороны конфликта на Украине заключили Минские соглашения, Запад увязал снятие ограничительных мер с РФ с выполнением этих соглашений.

Кремль не раз указывал на абсурдность этой политики, так как российская сторона не является стороной конфликта.