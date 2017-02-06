Москва, 6 февраля, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Слова американского журналиста Fox News в отношении президента Российской Федерации Владимира Путина являются «недопустимыми и оскорбительными». Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Мы (власти РФ) считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными, — говорит представитель Кремля. — И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сказал, что уважает многих людей, в том числе Владимира Путина. Ведущий телеканала напомнил главе Белого дома об обвинениях, выдвигаемых Вашингтоном в адрес президента РФ, в частности назвал его «убийцей».

Трамп на это заявил: «А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?».

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