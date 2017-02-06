Москва, 6 февраля, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока предвыборные процессы не входят в повестку дня Владимира Путина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, глава государств занимается ежедневной «кропотливой, весьма напряженной» работой — в повестке не стоят предвыборные и электоральные процессы.

Ранее президент РФ в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что решение об участии или неучастии в президентских выборах 2018 он примет, когда «созреет время».