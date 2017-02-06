Выборы-2018 в повестку Путина пока не входят — Песков
Москва, 6 февраля, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока предвыборные процессы не входят в повестку дня Владимира Путина.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
По его словам, глава государств занимается ежедневной «кропотливой, весьма напряженной» работой — в повестке не стоят предвыборные и электоральные процессы.
Ранее президент РФ в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что решение об участии или неучастии в президентских выборах 2018 он примет, когда «созреет время».