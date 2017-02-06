Вашингтон, 6 февраля, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Из того непростого положения, в котором оказались вооруженные силы США, их можно вывести, только если отказаться от постоянных необоснованных операций за рубежом, истощающих человеческие и материальные ресурсы Пентагона, пишет Дэниэл Л. Дэвис в статье для The National Interest.

ITV.com Солдаты армии США

Так, отмечает автор, за прошедшие несколько месяцев Пентагон объявил о размещении военного контингента в Норвегии, Польше, Литве, Сирии и Африке, таким образом развивая тенденцию к увеличению военного присутствия США в других странах и регионах. При этом шаг оборонного ведомства не является ответом на обострение какой-либо угрозы для США. Более того, нет вообще каких-либо причин для отправки туда военнослужащих. Сложившаяся тенденция опасна, и если новая администрация и Конгресс не воспользуются имеющимся у них шансом и не положат ей конец, под ударом может оказаться национальная безопасность США.

Usnepalnews.com Солдаты армии США в Ираке

Прежде всего, проблема в том, подчеркивает автор, что за многочисленными и одновременными отправками войск не стоит какой-либо отчетливой стратегии, как и нет единого видения того, как эти войска будут применяться на своих театрах боевых действий. Так, в конце 2014 года президент Барак Обама подписал указ о размещении небольшого контингента войск в Ираке, а годом позднее издал указ о начале нанесения авиаударов в Сирии. С тех пор масштабы этих операций постоянно росли. При этом с самого начала этих операций Белым домом не было высказано никаких стратегии и целей для использования вооруженных сил в тех странах.

Когда бы ни происходила отправка войск, официальные лица оборонного ведомства приводят лишь тактические причины такого шага, который объясняется необходимостью помочь группировкам повстанцев или нанесением ударов по экстремистам. Эти лица тем не менее не затрагивают вопрос того, чего пытаются добиться США, проводя эти операции.

Из-за этого становится невозможным установить, есть ли какой-то смысл в том, что американское государство выполняет ту или иную задачу. Более того, нет мерки, с помощью которой можно оценить тактическую полезность какой-либо операции. Объективно можно лишь сказать, что операции проводятся. Однако такое использование ресурсов США неприемлемо без связи с какой-либо национальной стратегией, разработанной и подтвержденной гражданским руководством США.

Отсутствие такой зависимости и прежде наносило ущерб интересам США. Так, можно наблюдать увеличение количества вооруженных конфликтов, рост террористических актов. И все это на фоне снижения боеспособности вооруженных сил США, вызванной излишним их использованием. В результате этого национальная безопасность страны снизилась до неприемлемого для США уровня, и решать эту проблему необходимо не с помощью увеличения военного бюджета, что приведет лишь к дальнейшему ослаблению военной силы США.

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Так, самой причиной снижения боеспособности вооруженных сил США является их излишнее использование, а также отправка в регионы, которые не представляют жизненно важных национальных интересов для США. Поэтому проблему финансовыми вливаниями не решить. Вместо этого, для восстановления способности вооруженных сил США поддерживать безопасность собственной страны нужно осуществить два шага.

Во-первых, новая администрация должна поставить крест на статус-кво прошлых двух десятилетий и поумерить аппетит в применении своей военной силы. Так, президент Трамп неоднократно обещал, что США больше не будут заниматься сменой режимов. Стоит надеяться, что его воздержанность включает в себя и отказ от напраления вооруженных сил за рубеж для проведения необоснованных операций.

Во-вторых, Конгресс должен вспомнить о своем конституционном мандате и начать проводить слушания и расследования, прежде чем принимать решения об использовании вооруженных сил за пределами США. Иными словами, Конгресс должен давать свое согласие на проведение военных операций, только если они отвечают национальным интересам США. Если будет установлено, что проведение операции необходимо, тогда Конгресс должен всеми средствами поддержать и финансировать её. Если же окажется наоборот, то законодательный орган должен применить все свои силы, чтобы предотвратить ненужные военные авантюры.

Если по этим двум направлением удастся добиться успеха, США смогут вернуть себе боеспособность без необходимости повышать затраты на свою оборону. При этом если США начнут реже посылать своих военных на выполнение операций за рубежом, они будут нести меньше жертв, тогда как столь активно не будет происходить истощение ресурса военного оборудования. Сократятся и расходы на логистику.

Все эти меры приведут к облегчению финансового давления на федеральный бюджет США, и, что важнее, военнослужащие США смогут проходить достаточную подготовку, поэтому в случае угроз существованию США они смогут ответить на них.

Сейчас, заключает автор, такой уверенности нет, и это является результатом вечного, неэффективного использования вооруженных сил, ставшего нормой. Поэтому новому президенту и Конгрессу нужно воспользоваться отличной возможностью и разделаться со статус-кво, который существовал на протяжении 16 лет.