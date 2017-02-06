Москва, 6 февраля, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Москва сожалеет в связи с новыми санкциями США в отношении Ирана, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Jedidja Иран

«Мы сожалеем, что так получается. Мы всегда фиксировали позицию, что санкции не являются приемлемым, подходящим инструментом решения тех или иных вопросов», — отметил представитель МИД.

Кроме того, Москва считает голословными спекуляциями публикации СМИ о том, что США хотят «вбить клин» между Россией и Ираном.

«WSJ и многие другие не занимаются ничем, кроме как выискиванием поводов для голословных спекуляций и безосновательных инсинуаций и попыток отравить атмосферу в отношениях», — констатировал дипломат.

Новая американская администрация рассматривает возможности, которые помогут помешать военному и дипломатическому взаимодействию России с одним из ее ключевых союзников на Ближнем Востоке — Ираном, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в арабских и европейских странах. По данным издания, команда президента Дональда Трампа делает это для того, чтобы прекратить сирийский конфликт и активизировать борьбу с террористический группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).