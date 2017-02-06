Москва, 6 февраля, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы предлагают ввести запрет на парковку транспортных средств рядом с зарядными станциями для электромобилей. В настоящее время владельцы электрокаров сталкиваются с ситуациями, когда припаркованный автомобиль мешает им подъехать к месту зарядки, сообщает сетевое издание m24.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как пояснил первый зампредседателя комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»), соответствующие изменения должны быть зафиксированы в правилах дорожного движения и Кодексе об административных правонарушениях. Возле зарядной станции предполагается оставить два места для электрокаров.

Депутат считает, что необходимо ввести такое понятие, как «Стоянка для электромобиля». Такие места должны быть предусмотрены как на бесплатных, так и на платных зарядных станциях. Водителей автомобилей, занимающих место для электрокара, Лысаков предлагает наказывать штрафом до 5 тыс. рублей.

В компании МОЭСК, создавшей в Москве сеть бесплатных зарядочных станций для электрокаров, идею Лысакова поддержали. Как рассказал представитель компании, некоторые автозаправки сами огораживают места для электрокаров — например, устанавливают конусы рядом с местом зарядки. Департамент транспорта Москвы и Минтранс вместе работают над проектом размещения знаков и разметки на парковках для автомобилей с электродвигателями.