Рыбинск, Ярославская область, 6 февраля, 2017, 12:32 — ИА Регнум. 7 февраля известный путешественник Фёдор Конюхов и вице-президент Федерации воздухоплавания России Иван Меняйло попробуют побить мировой рекорд и провести 52 часа в воздухе на самом большом в мире аэростате, стартовав в городе Рыбинске Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Рыбинска.

Rybinsk.ru Федор Конюхов на воздушном шаре

Старт с аэродрома Южный неоднократно откладывался из-за неподходящих погодных условий. Для успешного взлета необходима ясная морозная погода, которая прогнозируется утром 7 февраля. Федор Конюхов решил посвятить его святому православному воину Федору Ушакову, поэтому запуск организован на родине адмирала (место рождения Ушакова находится в Рыбинском районе).

Продолжит праздник воздухоплавания в поддержку рекорда Федора Конюхова воздушная фиеста на площади ДС «Полет». Гости увидят тренажер для матросов «Ушаковские качели», стреляющую корабельную пушку, будет работать полевая кухня. Все желающие смогут подняться над городом на воздушном шаре, а вечером Рыбинск ждет необычайное по красоте зрелище — ночное свечение аэростатов. После полета путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло вернутся в Рыбинск.