Ярославль, 6 февраля, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Подавший в отставку председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM распространяемую в интернете негативную оценку его деятельности.

Yaroslavl.izbirkom.ru Олег Килипченко

«Оценку моих профессиональных качеств и результатов работы уже дали и глава региона Дмитрий Миронов, и Центральная избирательная комиссия, рекомендовав меня сперва в новый состав облизбиркома, а затем и на пост председателя. Но, видимо, кому-то мои принципы, подходы в работе не нравятся. Эти люди решили, что губернатор и ЦИК ошиблись. Что ж, я не собираюсь держаться за своё кресло во что бы то ни стало. Поэтому-то и обратился к Дмитрию Миронову с просьбой об исключении меня из состава членов областной избирательной комиссии. Я обсуждал этот вопрос и с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Удивительно, но поток грязи, выливаемой на меня, не прекращается. Более того, пытаются очернить и других членов избирательной комиссии. В этой ситуации мне ничего не остаётся, как защищать свою репутацию в судебном порядке», — заявил Олег Килипченко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя избирательной комиссии Ярославской области будет рассмотрен на внеочередном заседании 7 февраля.