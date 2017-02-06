Санкт-Петербург, 6 февраля, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Музыкальный фестиваль с участием популярных команд и исполнителей пройдет 22 февраля на арене нового стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга, в преддверие спортивных состязаний, которые начнутся на стадионе весной. О предстоящем концерте сегодня, 6 февраля, сообщило «Радио Зенит», которое и выступило его организатором.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Места для зрителей на «Зенит-Арене»

Как сообщается, фестиваль станет для стадиона тестовым мероприятием перед тем, как на новой арене состоятся футбольные матчи с участием ФК «Зенит» и сборной России.

На фестивале выступят группы «Би-2», «Секрет», «Чайф», «Танцы Минус», рэп-исполнитель Баста и другие.

«На время фестиваля раздвижная крыша будет закрыта, поэтому погода не сможет преподнести сюрприз», — подчеркивают организаторы. Билеты на фестиваль уже можно приобрести на одном из сайтов в Интернете.

Как сообщили сегодня в Смольном, еще до музыкального фестиваля, 11 февраля, на новом стадионе состоится тестовое мероприятие «Первый посетитель», в рамках которого 10 тысяч человек получат возможность первыми увидеть и технически проверить объект на его готовность к важным спортивным событиям.

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Как сообщало ИА REGNUM, разрешение на ввод стадиона на Крестовском острове в эксплуатацию было получено 29 декабря 2016 года. 30 декабря стадион был зарегистрирован как собственность Санкт-Петербурга.

Все работы по приспособлению «Зенит-Арены» к проведению футбольных матчей, а также работы вокруг стадиона и благоустройство территории должны завершиться к 1 мая 2017 года. В июне-июле на новом стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций FIFA, в том числе финал этого первенства, предваряющего Чемпионат мира 2018 года.

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Как рассказал в декабре 2016 года информированный источник ИА REGNUM, на стадионе остается нерешенным вопрос с автоматизацией управления раздвижной крышей. Суть проблемы в том, что приводы, с помощью которых крыша приходит в движение, должны управляться автоматизированной системой, а не вручную, как это происходило во время проведенных ранее испытаний. Для создания и отладки такой системы нужны дополнительные средства и время.