Москва, 6 февраля, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот», расположенный в Подмосковье, будет иметь свой военно-морской сектор в Кронштадте, сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военно-патриотический парк «Партриот»

На площадях Кронштадтского адмиралтейства создадут зоны береговых войск, морской пехоты, поисковых и аварийно-спасательных сил, подводных и противодиверсионных сил и средств, а также многофункциональные тренажерные комплексы для военно-патриотического воспитания допризывной молодежи.

На территории форта Кроншлот планируется организовать презентации передовых инновационных технологий, разместить школу юнг, водолазный комплекс, яхт-клуб и шлюпочную базу.

Кронштадтский филиал парка «Патриот» станет местом демонстрации мощи Военно-морского флота России, будет способствовать внедрению современных образцов вооружения, военной и специальной техники в войска, развитию военно-патриотического воспитания молодежи.

Отметим, с 2017 года в Кронштадте планируется проводить Санкт-Петербургский международный военно-морской салон.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что аналоги парка «Патриот» в подмосковном Алабино должны появиться в регионах России — от Дальнего Востока до Калининграда. Их надо создавать и проектировать.

Напомним, парк «Патриот» создается в Одинцовском районе Подмосковья. Его строительство должно завершиться в 2017 году. Парк занимает 55 кв. километров, его основные площадки находятся в Кубинке и на полигоне Алабино. На базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил РФ, расположенного в парке, ежегодно проводится международный военно-технический форум «Армия».