Москва, 6 февраля, 2017, 12:10 — ИА Регнум. В 2017 году объем государственного долга России составит 14,6% ВВП, в 2018-м он вырастет до 14,9% ВВП, а в 2019-м — до 15,3% ВВП. Об этом говорится в документе «Основные направления государственной долговой политики России на 2017—2019 годы», подготовленном Минфином РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

По данным ведомства, внутренний долг РФ в 2017 составит 10,6% ВВП, еще 4% приходятся на внешний. В 2018 году соотношение ожидается в 11,3% и 3,6% ВВП, в 2019 году — 11,7% и 3,6% соответственно.

Стабилизации расходов на обслуживание госдолга РФ способствовала долговая политика, проводимая в последние годы. В частности — меры по развитию внутреннего долгового рынка. Кроме того, от многих других уверенных дебиторов, опирающихся на привлечение банковских кредитов в иностранной валюте, в том числе — краткосрочных займов, Россию отличает структура госдолга, отметили в Минфине РФ.

В структуре российского долга преобладают ценные бумаги (75%), а основная часть обязательств государства выражена в национальной валюте (71%).