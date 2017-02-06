Ярославль, 6 февраля, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Вопрос досрочного прекращения полномочий председателя избирательной комиссии Ярославской области Олега Килипченко будет рассмотрен на внеочередном заседании, которое состоится в 11 часов 7 февраля. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизиркоме.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Олег Килипченко

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Олег Килипченко написал заявление на имя врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с просьбой исключить его из состава членов ОИК. Формально Килипченко был утверждён ЦИК, как член областной избирательной комиссии, по списку, предложенному главой региона. Однако должность председателя он занимает по результатам голосования всех членов избирательной комиссии.

Стоит отметить, что на свой пост Олег Килипченко был рекомендован Центральной избирательной комиссией в декабре 2016 года.