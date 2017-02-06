Тула, 6 февраля, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Сразу две петиции — с требованием убрать трамваи с улиц Тулы и с просьбой развивать этот вид транспорта — появились на специализированной платформе петиций на днях, практически одновременно.

Falkenpos Трамвай

В первой петиции ее автор требует убрать с улиц Тулы трамваи и утверждает, что это поможет сделать город «мобильнее». По мнению автора обращения, именно трамваи являются причиной постоянных дорожных заторов в городе. «Больше всего усугубляют ситуацию трамвайные пути расположенные на проезжей части главных улиц города, таких как Советская, Оборонная, Фридриха Энгельса, с прилегающими к ним трамвайными остановками. Мы считаем, что в условиях развивающегося мегаполиса этот вид транспорта уже изжил себя <… > Мы уверены, что пришло время сделать наш город более комфортным и мобильным».

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«Мы, нижеподписавшиеся, требуем от властей города провести оптимизацию транспортной сети, а именно: 1. Полностью ограничить движение трамваев на главных улицах, а в дальнейшем по периферии всего города. 2. Демонтировать трамвайные пути и организовать движение колёсного транспорта, включая троллейбусы. 3. Разработать новую схему движения маршрутов общественного транспорта», — говорится в петиции.

В тот же день другой житель Тулы разместил в сети петицию с предложением сделать ставку в развитии городского транспорта именно на трамвай.

«В последнее время, решением проблемы пробок считают снятие трамвая с центральных улиц. Однако я и многие другие считаем, что это только усложнит ситуацию в городе. Мы предлагаем сделать ставку на трамвай, как основу и автобусы троллейбусы, как подвозящий транспорт. Предлагаю провести благоустройство и развитие трамвайной сети города и частичное обособление трамвая от общего транспортного потока, увеличить выпуск вагонов, а так же вывесить поминутное расписание на остановках, поэтапную замену устаревшего подвижного состава на новые». Автор петиции предлагает предпринять конкретные меры для увеличения пассажиропотока на трамвайных маршрутах и снижения транспортной напряженности в городе.

Обе петиции адресуются министерству транспорта и дорожного хозяйства региона. Нужно отметить, что петиция, размещенная в поддержку трамвая, нашла несколько большее количество сторонников — ее подписали более 250 человек, обращение же с требованием ликвидировать трамвайное движение поддержали пока менее 200 жителей.

Тема трамвайного движения в областном центре поднималась главой города Евгением Авиловым на итоговой пресс-конференции за 2016 год — он тогда заявил, что очистка улицы Ф. Энгельса от трамвайных путей существенно разгрузит проспект Ленина, а если убрать трамваи с пересечения улицы Станиславского и проспекта Ленина, это позволит получить дорогу-дублер. О «вреде» трамваев заявлял и глава регионального УГИБДД.

Не исключено, что таким образом общественное мнение в Туле готовят к решению о ликвидации трамвайного движения — как это было несколько лет назад, например, в Воронеже. Тогда основным аргументом городских властей в пользу ликвидации трамвайного движения была именно загруженность городских магистралей: якобы трамваи были причиной того, что город задыхается в пробках. Городские власти назвали трамвай «экологически грязным и несовременным видом транспорта», и обещали ввести в городе монорельс. В результате трамвайное движение (трамваи и троллейбусы на тот момент оставались единственным муниципальным транспортом) в городе было уничтожено за пять лет. Параллельно обанкротили и МУП «Воронежгорэлектротранс»: с молотка сначала были пущены трамвайные депо №№1 и 2, а в 2007 году продали и трамвайное депо №3.

Однако в Воронеже уничтожение трамвая проблему дорожных заторов уж точно не решило. Спустя более десяти лет после того, как с улиц Воронежа исчез последний трамвай, город продолжает задыхаться в пробках. Те районы, где, как заявляли тогда власти, трамваи мешали движению, по-прежнему остаются проблемными: Московский проспект стоит в пробках ежедневно, постоянные заторы наблюдаются и на улицах Кольцовской, Ленина.

В то же время есть масса примеров городов, в которых трамваи являются популярным у горожан видом транспорта. И это не только европейские столицы, но и российские города. Недавно власти Челябинска («развивающийся мегаполис» не в меньшей степени, чем Тула) приняли решение развивать общественный транспорт с приоритетом трамвайного движения.

Общественный транспорт Челябинска — упор на трамвай

Пару лет назад в тяжелом положении оказалось трамвайное движение в Твери — власти не прикрывались заявлениями о том, что трамвай мешает развитию транспорта, причины были чисто экономическими. Однако в итоге было принято волевое решение трамвайное движение в городе сохранить.