Ярославль, 6 февраля, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Стал известен состав конкурсной комиссии по оценке претендентов на пост мэра Ярославля, комиссию возглавил врио губернатора Дмитрий Миронов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Кроме того, губернатор делегировал в состав комиссии еще 7 человек. Это первый заместитель председателя правительства региона Виктор Костин — он стал заместителем председателя комиссии, член Совета Федерации, бывший губернатор Анатолий Лисицын, генеральный директор ОАО «Ярославский радиозавод», депутат облдумы Сергей Якушев, главный врач больницы им. Соловьева Александр Дегтярев, председатель Общественной палаты области Сергей Березкин, директор департамента общественных связей Анастасия Костикова и советника мэра по правовым вопросам Ольга Стукалова. Стукалова стала секретарем комиссии.

«Это уважаемые люди, профессионалы своего дела. Уверен, что вместе нам удастся сделать работу комиссии максимально честной и беспристрастной», — написал в своем Facebook Дмитрий Миронов.

Еще 8 членов комиссии — это председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин и председатели постоянных комиссий муниципалитета (Александр Черепанин, Олег Ненилин, Вера Никольская, Константин Шлапак, Сергей Смоленский), председатель Общественной палаты Ярославля Александр Федоров и руководитель Фонда развития Ярославля Владимир Голов.

Прием документов уже начался и продлится до 17 февраля включительно. Затем комиссия должна будет проверить документы кандидатов на соответствие требованиям конкурса и достоверность. Решение о том, кто будет возглавлять Ярославль, в начале марта примут депутаты муниципалитета.

Первым документы в комиссию подал бывший депутат муниципалитета Ярославля Александр Симон.