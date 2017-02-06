Москва, 6 февраля, 2017, 11:33 — ИА Регнум. 3 февраля Общественная палата России по инициативе общероссийской общественной организации «ОПОРА России» провела общественную экспертизу («нулевое чтение») законопроекта, подготовленного Министерством строительства и ЖКХ РФ «О внесении изменений в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Как пишет «Независимая газета», законопроект примечателен тем, что Минстрой России безуспешно лоббирует его уже на протяжении полугода. В 2017 году ведомство уже создало три разных варианта законопроекта под разными названиями, которые, как полагает издание, «отвлекали внимание общественности. Причем два из них продвигаются в атмосфере максимальной непубличности».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

«Документы отличаются технически, а содержательно они абсолютно идентичны, — говорится в публикации. — Дело в том, что законопроект предполагает внесение существенных изменений в ряд ключевых законодательных актов, регламентирующих порядок и механизмы регулирования долевого строительства, банкротства, гарантий прав дольщиков. В силу того, что Минстрой России так и не осуществил обсуждение этого законопроекта ни с участниками строительного рынка ни с представителями сообществ дольщиков, эту функцию на себя взяли представители Общественной палаты».

Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Лидия Михеева отметила, что вопросы, связанные с долевым строительством жилья, являются одними из самых животрепещущих для ОП РФ. Михееву цитирует официальный сайт ОП РФ. «Тем более палата не может пройти мимо проблемы исполнения обязательств застройщика в долевом строительстве. Из открытых источников мы знаем, что ситуация тут не самая благоприятная: в процедурах банкротства к концу 2016 года оказалось гораздо большее количество застройщиков, чем ранее. Из 5,5 тысячи 149 компаний находятся в стадии банкротства. Это касается очень большого числа россиян — по примерным расчетам, это 45−46 тысяч человек, на имя которых заключены договоры, и за каждым из них — еще и его семья. Все мы отдаем себе отчет в том, что возведение жилья по системе долевого строительства сопряжено с большими рисками. К сожалению, многие граждане, заключая договора долевого участия, не имеют представления об экономических аспектах строительства: для них определяющее значение имеет, как правило, цена квартиры. Для обеспечения исполнения договора долевого участия в строительстве в рассматриваемом законопроекте предлагается новая система», — пояснила Лидия Михеева.

Ольга Корниенко, представляющая Минстрой России, привела статистику, демонстрирующую увеличение числа кризисных застройщиков и спрогнозировала рост их числа в 2017 году. «Однако, — пишет «НГ», — из ее слов нельзя было понять, как будет формироваться тариф для строительных компаний и как это скажется на стоимости квадратного метра жилья для покупателей. По ее выступлению стало очевидно, что у федерального ведомства нет ответов и на другие вопросы: о порядке компенсации средств в том случае, если дольщиком выступает юридическое лицо, о том, смогут ли граждане рассчитывать на какие-то формы компенсаций кроме натуральной в виде квартиры. Ведь зачастую гражданину нужно вернуть вложенные деньги, а не дожидаться достройки дома».

Поддержать коллегу попыталась Елена Николаева, по данным СМИ недавно назначенная на должность руководителя Компенсационного фонда, который должен аккумулировать основные отчисления застройщиков и выступать гарантом прав дольщиков в случае наступления банкротства строительных компаний. Однако сама Николаева категорически публично опровергла все слухи о своем назначении, сказав, что представляет исключительно агентство малоэтажного строительства. «В своем эмоциональном выступлении она заявила, что государству виднее, как создавать компенсационные фонды, — сообщает издание. — Как можно было понять из ее речи, размер отчислений застройщиков в компенсационный фонд со временем составит не менее 5%».

Конструктивный подход к дискуссии продемонстрировали представители Всероссийского союза страховщиков, «Деловой России», «ОПОРЫ России» и ТПП, которые в своих выступлениях и подготовленных письменных комментариях предложили использовать уже наработанный опыт по выявлению недобросовестных застройщиков, накопленный страховыми и банковскими организациями для выполнения функций компенсационного фонда, дополнив законодательство о страховании ответственности застройщиков полномочиями по достройке объектов. Также ими были высказаны критические комментарии в части изменений закона о банкротстве и правового механизма функционирования Компенсационного фонда.

Так, по данным официального сайта ОП РФ, эксперт комитета Всероссийского союза страховщиков по перестрахованию указал на то, что, судя по формулировкам в законопроекте, это будет не фонд, а своего рода одна большая общегосударственная страховая компания, а также высказал ощущения непрозрачности этих формулировок."В ходе обсуждения так и не стало ясно, сможет ли фонд потянуть такой сложный и непростой рынок — во всяком случае представители Минстроя и фонда не смогли донести до участников значение предлагаемых изменений в законодательстве и рассказать об их последствиях для отрасли и государственного бюджета, — констатирует «Независимая газета». — Также остался открытым вопрос о системе аудита и дифференциации застройщиков: в высказываниях Минстроя прозвучала мысль, что допуск к фонду получат буквально «все застройщики, соответствующие формальным требованиям 214 ФЗ». Это, по мнению экспертов, приведет к злоупотреблениям и быстрому исчерпанию фонда, что будет означать увеличение нагрузки на бюджет и добросовестных застройщиков».

По информации, полученной «Ведомостями» из Минстроя, фонд будет только аккумулировать деньги. Планируется, что его штат будет состоять из нескольких человек, представительства в регионах не будет, а выплаты пострадавшим будут происходить только через два-три года после наступления банкротства застройщика. «Фактически, — приходит к выводу автор публикации, — из высказываний представителей ведомства и профессионального сообщества можно было понять, что в России появится новый квази-налог на застройщиков, при этом произойдет монополизация принятия решения по допуску девелоперов на рынок долевого строительства. Участники «нулевых чтений» отметили, что в отличие от страховых и банковских организаций, находящихся под тщательным контролем ЦБ РФ, фонд будет лишен каких-либо ограничений на распоряжение средствами, полученными от застройщиков».Практически все участники сошлись в том, что закон требует дальнейшего публичного обсуждения и доработки, разработки всех необходимых подзаконных актов, положений и тарифной политики, прежде чем будет внесен в Думу.