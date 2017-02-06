Москва, 6 февраля, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США стоит за всеми важными событиями в мире, в том числе и за конфликтом на Украине. Об этом в интервью «Первому каналу» заявил режиссер Оливер Стоун, снявший фильм «Украина в огне».

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Стоун

«Есть неопровержимые факты, — говорит режиссер. — ЦРУ приложило руку ко всем важным событиям в современной истории. А Украина была одной из главных целей ЦРУ с самого начала холодной войны».

По словам Стоуна, Украина была плацдармом для спецслужб США, с которого можно было попытаться изменить строй в России.

Режиссер считает, что Вашингтон должен в ближайшее время обнародовать секретные документы, касающиеся участия США в конфликтах на Украине и в Сирии.

«Если бы я был президентом Трампом (президент США Дональд Трамп), я бы рассекретил всю информацию по Украине, да и по Сирии тоже, но в первую очередь по Украине, потому что это отсюда начинается новая холодная война», — говорит Стоун.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января 2017 г. бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что он намерен требовать от международных государств и организаций расследования гибели людей в ходе «Евромайдана» в Киеве в 2014 г.

По словам экс-главы государства, это связано с тем, что власти Киева за 3 года после госпереворота так и не ответили на вопрос, кто стрелял в людей.

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