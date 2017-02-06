Ванино, Хабаровский край, 6 февраля, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Компания «Форум-ДВ» стала вторым по счету резидентом Свободного порта Ванино. Предприятие построит современный комплекс по перегрузке нефтепродуктов с автоцистерн на морские суда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Economics.unian.net Бочки нефти

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Соответствующее соглашение подписано между инвестором и Корпорацией по развитию Дальнего Востока.

«Благодаря реализации проекта по строительству комплекса мощностью до 150 тысяч тонн в год, в регионе будет создана производственная площадка с объемом частных инвестиций 8,4 миллиона рублей и перспективой предоставления 27 рабочих мест», сообщили в пресс-службе Корпорации по развитию Дальнего Востока.

Инвестор уже приступил к реализации проекта — закуплено оборудование для бункеровки судов, получена необходимая документация. Завершить строительство планируется уже в конце 1 квартала 2017 года.

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В проект, по словам генерального директора «Форум-ДВ» Николая Зворыкина, уже вложено 18 миллионов рублей. Создание нового комплекса обусловлено дефицитом мощностей по перевалке нефтепродуктов в ДФО.

ИА REGNUM сообщало, что первым резидентом СВП Ванино стало ООО «Дальневосточный Ванинский Порт» — дочерняя структура Тувинской энергетической промышленной корпорации Руслана Байсарова. Этого инвестора очень ждут на побережье Татарского пролива — реализация проекта по строительству крупного морского терминала по перевалке угля Элегестского месторождения должна принести, помимо прочего, почти 500 новых рабочих мест. Однако начало реализации проекта откладывается, хотя должно было начаться еще в 2015 году. О причинах задержки не сообщается. Несмотря на грандиозные планы региональных властей на режим порто-франко в Ванино, реально на сегодняшний реализуется лишь небольшой проект «Форум-ДВ», который даст лишь 27 рабочих мест. Помимо резидентов СВП, в Ванино строится еще один угольный порт — компании Сахатранс, который также должен принести местному населению до 500 новых рабочих мест. Окончание строительства порта намечено на вторую половину 2019 года.