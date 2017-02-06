Пекин, 6 февраля, 2017, 10:51 — ИА Регнум. На очередной пресс-конференции мэр Пекина Цай Ци сообщил, что власти города намерены и дальше бороться с загрязнением воздуха с целью улучшения качества жизни в столице КНР.

Theverge.com Смог в Пекине

По словам градоначальника, в 2017 г. будут приняты дополнительные меры в рамках борьбы с удушающим смогом. Муниципальные власти планируют продолжить сокращать квоты на использование угля, кроме того около 700 поселков, расположенных в непосредственной близости от столицы, будут получать тепло из экологически чистых источников, пишет «Бэйцзин жибао».

Цай Ци добавил, что к концу 2017 г. планируется сокращение потребления угля на 30% — до 7 млн в год. Одновременно с этим процессом до конца года в столице КНР будут утилизированы около 300 тыс. легковых автомобилей, экологические стандарты которых не соответствуют международным нормам.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2017 г. на борьбу с загрязнением воздуха в Пекине будет выделено 18,2 млрд юаней ($2,6 млрд).