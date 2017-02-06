Чемпионская гонка ATP: Рублев поднялся на 19-ю строчку
Берн, 6 февраля, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Теннисист Андрей Рублев, выступающий за команду России, поднялся на 19-ю строчку в обновленной версии чемпионской гонки ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов). Об этом сообщается в понедельник, 6 февраля, на официальном сайте теннисной организации.
Возглавляет таблицу швейцарский спортсмен Роджер Федерер, на втором месте — представительница Испании Рафаэль Надаль, на третьем — болгарский теннисист Григор Димитров.
Чемпионская гонка ATP:
1. Роджер Федерер (Швейцария)
2. Рафаэль Надаль (Испания)
3. Григор Димитров (Болгария)
4. Станислас Вавринка (Швейцария)
5. Милош Раонич (Канада)
6. Роберто Баутиста-Агут (Испания)
7. Жо-Вильфрид Цонга (Франция)
8. Миша Зверев (Германия)
9. Давид Гоффен (Бельгия)
10. Джек Сок (США)
19. Андрей Рублев (Россия).
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