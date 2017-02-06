Берн, 6 февраля, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Теннисист Андрей Рублев, выступающий за команду России, поднялся на 19-ю строчку в обновленной версии чемпионской гонки ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов). Об этом сообщается в понедельник, 6 февраля, на официальном сайте теннисной организации.

Ausopen.com Андрей Рублев

Возглавляет таблицу швейцарский спортсмен Роджер Федерер, на втором месте — представительница Испании Рафаэль Надаль, на третьем — болгарский теннисист Григор Димитров.

Чемпионская гонка ATP:

1. Роджер Федерер (Швейцария)

2. Рафаэль Надаль (Испания)

3. Григор Димитров (Болгария)

4. Станислас Вавринка (Швейцария)

5. Милош Раонич (Канада)

6. Роберто Баутиста-Агут (Испания)

7. Жо-Вильфрид Цонга (Франция)

8. Миша Зверев (Германия)

9. Давид Гоффен (Бельгия)

10. Джек Сок (США)

19. Андрей Рублев (Россия).

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