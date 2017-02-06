Ярославль, 6 февраля, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Федеральное министерство по делам миграции и беженцев Германии предоставило статус политического беженца Григорию Родину, соратнику экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, бывшему директору ярославского муниципального учреждения «Институт развития стратегических инициатив» (ИРСИ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам Григорий Родин.

Фото страницы Facebook Григория Родина Григорий Родин

Родин покинул страну в январе 2014 года, незадолго до возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения в крупном размере; предусматривает до шести лет колонии). Ему приписывались баснословные премии, которые директор якобы начислил сам себе при увольнении. Следственные органы требовали у Германии выдачи Родина.

Однако в конце 2016 года Высший земельный суд Саксонии (Германия) отменил решение об аресте Григория Родина с целью его последующей выдачи российским правоохранительным органам, а в январе 2017-го Родину был предоставлен статус беженца. Этот статус предоставлен ему сроком на три года на основании параграфа 3 закона о предоставлении убежища, согласно которому иностранный гражданин имеет обоснованные опасения «стать жертвой преследования по признаку расы, вероисповедания, национальности, политических убеждений или принадлежности к определенной социальной группе».

«Этот статус практически невозможно получить, я не могу прямо сейчас назвать точную статистику, но примерно она будет такой: из 3−3,5 тыс заявок от россиян в год позитивное решение получают 10−15 человек. Россия считается безопасной страной, поэтому квот на неё нету по такому статусу, соответственно, каждый такой статус согласовывается в самом министерстве, а не выдаётся автоматически! Есть разные типы убежища, они определены федеральными законами и имеют разные параграфы. Есть гуманитарный, есть медицинский и есть политический, он самый тяжёлый в получении», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Григорий Родин.

Сейчас Григорий Родин живет в Дрездене. Он считает себя невиновным, уверяя, что заработная плата ему начислялась в соответствии с правовыми актами мэрии города. Уголовное дело в отношении Родина было возбуждено после ареста мэра Ярославля Евгения Урлашова, обвиненного в вымогательстве и получении взяток и осужденного на двенадцать с половиной лет лишения свободы.

Статус политического беженца дает право на получение государственного пособия в Германии, работу и учебу в этой стране, а также ряд других преференций.