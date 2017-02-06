Пекин, 6 февраля, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному главным финансовым регулятором страны, Народный банк Китая продолжает снижать значение паритетного курса китайского юаня к американскому доллару. По состоянию на 6 февраля, курс юаня к доллару США закрепился на уровне 6,8606. Таким образом национальная валюта КНР «подешевела» еще на 50 базисных пунктов.

Cnbc.com Китайский юань

Согласно официальной позиции Пекина, колебания юаня могут быть вызваны окончанием национальных каникул, приуроченных к празднованию Китайского нового года. Ситуация должна стабилизироваться не позднее конца февраля, пишет «Чжунго синьвэнь».

Оптимизм коллег из КНР не разделяют европейские и американские экономисты, отмечающие, что Китай находится на грани экономической катастрофы. Теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая привела к тому, что за последний год юань «подешевел» к доллару США почти на 4%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 3 февраля паритетный курс юаня к доллару США составил 6,8556 юаней за доллар. Таким образом, ЦБ КНР укрепил национальную валюту еще на 32 базисных пункта.