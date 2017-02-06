Москва, 6 февраля, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий исключение из Уголовного кодекса наказания за неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведения публичного мероприятия, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг

Авторы закона о введении статьи 212.1 в УК РФ при его внесении преследовали лишь одну цель: установлением уголовной ответственности предупредить повторные нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий, отмечают парламентарии.

Однако степень тяжести правонарушения и явная жесткость и несоразмерность наказания уровню тяжести проступка не принимались во внимание, указал один из авторов внесенной в Госдуму инициативы Ярослав Нилов. «В результате моральные и политические издержки принятия такого решения оказались недопустимо высоки для общества в целом и конкретных граждан в частности», — считают в ЛДПР.

Депутаты обратили внимание на то, что формулировка санкций статьи 212.1 по своему построению и составу близка конструкции части 1 статьи 213 «Хулиганство» УК РФ. При этом основанием для назначения судом наказания по статье «Хулиганство» являются такие факты и обстоятельства, как нарушение общественного порядка, выражающееся в явном неуважении к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Ошибочность, поспешность, недостаточная практическая и теоретическая обоснованность введения подобного рода статей с административной преюдицией в уголовное законодательство в полной мере проявились при рассмотрении судами нескольких уголовных дел, отмечают законодатели. «Общественный резонанс назначения уголовного наказания Ильдару Дадину во многом связан с несправедливостью наказания — несоразмерностью тяжести наказания и общественной опасности проступка», — считают они.