Могадишо, 6 февраля, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Боевики из радикального движения «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично обезглавили четырех человек, обвиняемых в шпионаже в пользу правительства страны, сообщает Reuters.

Иллюстрации из журнала «Отечественные записки“ Казнь. Шариат

Связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировка подтвердила факт казни, которая имела место 5 февраля, после того как люди были признаны виновны в шпионаже.

«Суд вынес решение по делам четырех мужчин, которые были публично казнены в районе Джамаме по всем правилам шариата», — заявил лидер группировке в Джуббе Мохаммед Абу Абдалла. «Четверо мужчин признались в шпионаже», — добавил он.

Напомним, гражданская война в Сомали продолжается на протяжении многих лет. В 2007 году в страну был введен миротворческий контингент, целью которого было противодействие террористам из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чьи боевики присягнули «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).