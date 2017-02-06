Токио, 6 февраля, 2017, 10:06 — ИА Регнум. На японском острове Окинава проходит массовая акция протеста местных жителей против строительства нового американского военного аэродрома, сообщает телеканал NHK.

Hawraar.net Протесты против авиабазы США в Окинаве

К воротам военной базы «Кемп-Шваб» возле поселка Хэноко пришли около 100 человек, они устроили сидячую забастовку. Жители острова протестуют против возобновления замороженного в 2015 году строительства аэродрома.

Ранее правительство Японии опротестовало в суде действия властей острова Окинава, запретивших строительство аэродрома. Токио обещал США перенести в Хэноко военную базу «Футэмма».

Напомним, на авиационной станции морской пехоты Футенма размещены около 3 тыс. военнослужащих США. Основной целью летного состава авиабазы является поддержка военных подразделений США, расположенных на острове Окинава, включая операции во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Местные жители города Гинован считают, что авиабаза является основным источником шумового загрязнения, загрязнения воздуха и может угрожать общественной безопасности в связи с ростом населения и жилой застройки вокруг военной базы.