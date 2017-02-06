Москва, 6 февраля, 2017, 09:49 — ИА Регнум. В России зафиксировали еще один случай заболевания лихорадкой Зика. Российский турист вернулся из Мексики. Об этом сегодня, 6 февраля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ИА REGNUM

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года России были зафиксированы два новых случая заболевания вирусом Зика. Вирус завезли из Карибского бассейна двое туристов из Москвы. Всего в России зафиксировано 13 случаев завоза лихорадки Зика из зоны Карибского бассейна.

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Напомним, вирус Зика переносится комарами рода Aedes, обитающих в тропических и субтропических зонах. У людей вызывает заболевание, при котором на теле появляется сыпь, в суставах возникает боль, заболевание сопровождается лихорадкой. Инкубационный период составляет 10 дней. Наиболее опасен для беременных: вызывает изменения плода. Кроме того, американские специалисты выяснили, что вирус Зика может поражать ткани глаз и передаваться через слезы. Опыты проводились на мышах.