Радио REGNUM: первый выпуск за 6 февраля
Москва, 6 февраля, 2017, 10:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Советник МВД Украины назвал число граждан, погибших в Донбассе;
- В Румынии полмиллиона граждан вышли на протесты за отставку правительства;
- В Косово построят стену «для защиты сербов»;
- Экс-глава Еврокомиссии считает, что Россия должна вернуться в состав G8;
- Сергей Лавров заявил, что Россия готова пройти свою часть пути для восстановления отношений с США, а также пояснил, почему Россия ввела продэмбарго против Евросоюза;
- Deutsche Bank извинился перед акционерами;
- Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета.