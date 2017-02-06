Пермь, 6 февраля, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Глава Прикамья решил досрочно сложить губернаторские полномочия. «Я принял решение не идти на выборы на новый губернаторский срок. Вы знаете, что для меня всегда общественные интересы были превыше личных амбиций. Второе, несмотря на то, что срок моих полномочий истекает значительно позднее, в мае 2017 года, я уже обратился к президенту России с просьбой поручить мне новое задание, не дожидаясь формального срока окончания губернаторских полномочий», — заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин на встрече с журналистами 6 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Виктор Басаргин на встрече с Владимиром Путиным

Губернатор подчеркнул, что этот шаг — обдуманный и взвешенный. Глава региона напомнил, что в сентябре состоится единый день голосования, и до этого момента кандидату, утвержденному президентом, необходимо проявить себя перед жителями Пермского края.

«Благодарю всех жителей края, представителей органов власти, муниципалитеты, а также руководителей наших предприятий за совместную работу, за поддержку и терпение, которое они проявляли. Благодарю средства массовой информации за наше взаимодействие. Я уверен, что все у нашего края получится. Обещаю, что на каком бы месте я ни работал, буду стараться и в дальнейшем помогать Пермскому краю, который стал для меня родным», — сказал Басаргин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Басаргин с 2014 года неоднократно заявлял о своей готовности участвовать в губернаторских выборах. Однако в первый раз президент попросил «не дергаться», а в последующие было молчание. В декабре 2016 года губернатор четко обозначил свою позицию — он готов выдвигаться на второй срок. Со стороны глав муниципальных образований он услышал слова поддержки. Однако эти слова не прозвучали со стороны центра.

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В этой связи политтехнолог Александр Пахолков заметил: «Басаргин — не политик. Он действует как чиновник! Каков контраст с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, посмотрите! Кадыров был корректен: в Чечне много хороших людей и решение только за президентом. Куйвашев и вовсе заявил, что пока нет решения президента, то говорить глупо что-либо о выборах. На этом фоне как выглядит Басаргин? Ощущение, что губернаторская избирательная кампания стартовала: покупаются рекламные щиты, видимо, осваиваются деньги… Якобы происходит административная реформа, которая, по сути, ничего, кроме смеха, не вызывает». Эксперт выразил мнение, что, по сути, идет навязывание кандидатуры Басаргина администрации президента.

Напомним, Басаргин был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края 28 апреля 2012 года. 5 мая Законодательное собрание утвердило его в должности губернатора.

Весной 2017 года полномочия Виктора Басаргина как главы региона истекают. Ранее он объявлял о готовности участвовать в выборах. Но за время своего срока он сумел настроить против себя многих местных политиков. Поводом для этого стали скандалы и ошибки на посту. Одним из последних его актов, который вызвал нарекания местной элиты, стала административная реформа: ликвидация поста председателя правительства Пермского края. Отметим, ранее в Челябинской и Свердловской областях подобные реформы прошли практически незаметно, но в Прикамье натолкнулись на негатив элиты.