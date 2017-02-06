Петропавловск-Камчатский, 6 февраля, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Поток туристов на Камчатку в 2016 году увеличился почти на 15 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в региональном агентстве по туризму и внешним связям.

Камчатка

«В 2015 г. мы фиксировали увеличение туристического потока до 180 тыс. человек, в 2016 г. он составил почти 200 тыс. человек», — сообщил руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Геворк Шхиян в ходе публичного отчета о деятельности исполнительных органов госвласти за прошлый год.

По его словам, иностранных туристов в 2015 г. побывало на Камчатке чуть больше 14 тыс, в 2016 году — более 16,5 тыс. человек.

«При этом внутренний поток, состоящий из нашего внутрироссийского и внутрикамчатского, в 15-м году составлял почти 170 тысяч, в прошлом году — более 180 тысяч человек», — отметил Шхиян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля власти Камчатки отчитались о готовности к реализации третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре», в рамках которого подать заявку на землю может любой житель России. В самом регионе до 1 февраля принято чуть более 1,9 тыс. заявок на гектар.