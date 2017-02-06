Москва, 6 февраля, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Сегодня, 6 февраля, в самой западной Бологовской дивизии РВСН (Тверская область), началось учение с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Тополь» на полевые позиции. Крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к интенсивным манёврам как днём, так и ночью, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru ПГРК «Тополь»

Особое внимание уделяется вопросам противодействия воздушному и наземному противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки.

Расчеты также отработают множество задач и вводных, в том числе технических. Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности.

В этом году увеличены сроки несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования: почти месяц данные полки проведут на полевых позициях.

К учениям привлечены около 200 новобранцев, освоивших программу общевойсковой подготовки.

Напомним, наряду с Тверской областью учения РВСН проходят в Новосибирском ракетном соединении и Алтайском крае. В 2017 году Ракетные войска стратегического назначения проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году запланировано более 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. При этом в учениях будет учитываться боевой опыт Сирии. В 2016 году было проведено 3630 учений, а также 5 внезапных проверок боеготовности войск.