Москва, 6 февраля, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Попытки нефти Brent вырваться за пределы установившегося ранее диапазона 53,70 — 57,25, прорвав его верхнюю границу, успехом не увенчались. Сведения о том, что все участники соглашения в формате ОПЕК+ выполняют взятые на себя обязательства по сокращению добычи, существенного влияния не оказали, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. Равно как и информация о том, что президент США Дональд Трамп может ввести новые экономические санкции против Ирана.

ptra Нефть

«Все это свидетельствует о том, что пока нефть не готова закрепиться в более высоком диапазоне. А значит, что в районе верхней границы текущего положения Brent имеет смысл рассматривать краткосрочные продажи энергоносителя. В частности, на предстоящей неделе данные по коммерческим запасам в США, в случае роста показателя, окажут на энергоноситель дополнительное локальное давление», — пояснила Рогова.

«Изменить диапазон нефть сможет только после публикации данных по мировому спросу и предложению от EIA при условии, что отчет отразит внушительное сокращение дисбаланса. Только тогда можно будет ждать, что цены нацелятся на рост в район уровня 58,40 (январский максимум) и далее, к 60,00 в случае его прорыва», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 6 февраля, мировые цены на нефть растут на фоне расширения санкций США, направленных против Ирана, свидетельствую данные торгов. По состоянию на 08:18 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,35% — до 57,01 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,35% — до 54,02 доллара за баррель.