Москва, 6 февраля, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Рубль на прошлой неделе снова обновил максимум к доллару. Котировки пары USD/RUB снизились 3 февраля до отметки 58,71. В высокой степени это было обусловлено слабостью доллара. Трамп и его советник по экономике весьма негативно высказались относительно курса доллара, дав понять, что он вредит экономике Штатов. Похоже, что Штаты готовы ввязаться в валютные войны, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. Дополнительным фактором поддержки выступило и решение Банка России сохранить ставку на прежнем уровне 10%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«Слабость доллара поддержала и котировки нефти. И это также идет на пользу рублю. Тем не менее говорить о том, что на текущем этапе у Brent есть много оснований для роста, не стоит. Скорее всего, Brent начнет снижение в пределах ранее установившегося диапазона 53,70—57,25. Кроме того, уже на следующей неделе Минфин начинает покупки валюты для пополнения резервов. И это будет выступать фактором давления на рубль. Однако сильного падения ждать не стоит, поскольку Банк России своими действиями на опережение частично нивелировал эффект», — пояснила Рогова.

«Таким образом, у рубля есть все шансы понести умеренные потери. Но пока ждать движения существенно выше отметки 60,00 не стоит», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 6 февраля Центробанк России понизил официальный курс доллара и евро. Сегодня, доллар находится на отметке в 59,31 рубля, что дешевле на 67 копеек по сравнению с предыдущим уровнем. Стоимость евро составляет 63,82 рубля, что дешевле на 91,5 копейки по сравнению с предыдущим курсом.