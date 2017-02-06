Измир, Турция, 6 февраля, 2017, 08:28 — ИА Регнум. У берегов Турции произошло мощное землетрясение, пострадавших и разрушений нет, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Zeml.info Землетрясение

По его данным, подземный толчок магнитудой 5,2 был зафиксирован у западного побережья Турции. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 километра.

Эпицентр находился в 26 километрах от города Айваджык (156 километров от Измира). Угроза цунами не объявлялась.