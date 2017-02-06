Лондон, 6 февраля, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Австралийский журналист Джулиан Ассанж, основавший сайт WikiLeaks, обратился к руководству Великобритании и Швеции с призывом восстановить его свободу. Об этом сообщает BBC.

Espen Moe Джулиан Ассанж

«Я призываю Британию и Швецию поступить правильно и восстановить мою свободу. Два этих государства подписали соглашения о признании ООН и её механизмов в области прав человека», — заявил он.

По словам Ассанжа, в течение года ни Лондон, ни Стокгольм так и не выполнили решения ООН. Следовательно, граждане Швеции и Великобритании могут быть незаконно задержаны в других государствах, при этом наказания страны-нарушители не понесут.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Джулиан Ассанж заявил о своем согласии на экстрадицию в США при условии, что Барак Обама — на тот момент действующий глава США — помилует информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, отбывающую в тюрьме 35-летний срок.

Напомним, в 2012 году Ассанж обратился в посольство Эквадора в Лондоне с просьбой о предоставлении убежища. Ассанжу грозила экстрадиция в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Как утверждает сам основатель WikiLeaks, обвинения связаны с политикой.