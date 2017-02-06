Чанша, Китай, 6 февраля, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Хунань подтвердила информацию о новом случае заражения жителя провинции опасным вирусом H7N9, также известным как птичий грипп. Пожилая женщина была доставлена в больницу в критическом состоянии 5 февраля.

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По словам медиков, в настоящее время 69-летняя женщина получает необходимую медицинскую помощь в одной из больниц г. Чанша. Данный случай стал вторым для города и двадцатым случаем заражения на территории провинции. Пять из двадцати пациентов скончались, пишет «Синьхуа».

По данным медицинского органа, непосредственно перед ухудшением самочувствия женщина имела прямой контакт с домашней птицей. Специалисты проверили родственников и близких пациентки — в их крови опасный вирус обнаружен не был.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Сычуань подтвердила информацию о выявлении двух новых случаев заражения человека опасным вирусом H7N9. В заявлении провинциального органа здравоохранения подчеркивается, что данные случаи стали первыми в Сычуани.