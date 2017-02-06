Вашингтон, 6 февраля, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в саммите стран НАТО во второй половине мая, сообщается в заявлении пресс-службы администрации американского президента.

НАТО

«Президент Трамп согласился принять участие во встрече лидеров НАТО в Европе в конце мая», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение было озвучено после проведения телефонных переговоров Трампа и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. «Стороны обсудили возможности мирного решения конфликта вдоль украинской границы», — говорится в сообщении.

Кроме того, переговоры касались темы финансирования НАТО — как добиться того, чтобы все представители альянса выполняли обязательства по этому вопросу. В результате было решено, что нужно и в дальнейшем координировать действия Вашингтона и НАТО — тогда реагирование альянса на различные внешние вызовы будет эффективным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп стал одной из главных тем, обсуждавшихся на саммите НАТО на Мальте 3 февраля. По мнению лидеров НАТО, Трамп представляет угрозу, в качестве ответа на которую они предлагают усилить влияния альянса на международной арене.