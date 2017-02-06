Окленд, Новая Зеландия, 6 февраля, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Самолет «Боинг-777», принадлежащий «Катарским авиалиниям», успешно совершил длиннейший в мире беспосадочный перелет. Лайнер отправился из столицы Катара Дохи и достиг крупнейшего города в Новой Зеландии — Окленда — за 16 часов 23 минуты, сообщает The Guardian.

Imm-international.com Qatar Airways

«Мы официально приземлились в Новой Зеландии», — говорится в сообщении перевозчика в твиттере.

Как отмечает издание, самолет преодолел 14 535 км и пересек 10 часовых поясов. Вылет произошел в 05:10 (совпадает с московским) 5 февраля, приземление было намечено на 07:30 (21.30 мск). Экипаж воздушного судна состоял из четырех пилотов и 15 бортпроводников. За время полета пассажирам было подано 1100 чашек чая и кофе, 2000 порций напитков и свыше тысячи порций еды.

Ранее самым длительным беспосадочным перелетом был маршрут Дубай — Окленд. Однако новый рекорд не будет долго принадлежать Qatar Airways — сингапурская авиакомпания намерена в 2018 году открыть маршрут Сингапур — Нью-Йорк.