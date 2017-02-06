Вашингтон, 6 февраля, 2017, 07:23 — ИА Регнум. 27-летняя гражданка США Кассандра Де Пеколь установила два рекорда, посетив все страны мира за 18 месяцев и 26 дней года, сообщает издание Seeker.

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Де Пеколь стала первым человеком, который посетил 195 стран мира, и первой женщиной, которая это сделала. Предыдущий рекорд принадлежит также гражданину США, он объехал все государства мира за три года, три месяца и шесть дней.

Начала свое путешествие Де Пеколь в июле 2015 года, завершила — 2 февраля 2017 года. Ее последней страной стал Йемен, посетив приграничное село, девушка вылетела в США.

Поездка по миру стоила Де Пиколь около 200 тыс., причем помогали ей друзья, которых она находила уже в путешествии. Целью ее рекорда было"показать миру доброту граждан США». Причем, девушка призналась, что ранее страдала от аэрофорбии.