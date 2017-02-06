Оттава, 6 февраля, 2017, 05:22 — ИА Регнум. Команда Канады по большому теннису уступила Великобритании 1/8 финала Кубка Дэвиса из-за несдержанности 17-летнего спортсмена Дениса Шаповалова. Проиграв один из важных розыгрышей, теннисист в расстроенных чувствах с силой ударил мяч о ракетку таким образом, что он попал в глаз главному судье — канадская команда получила техническое поражение. Видео с этим инцидентом попало в соцсети.

Скриншот с twitter.com/MRisingStar18 Судья на вышке

Команда Канады играла с командой Великобритании в 1/8 финала Кубка Дэвиса. Инцидент с попаданием мячом в судью произошёл в начале третьего сета. Шаповалов в матче против британца Кайла Эдмунда неудачно выполнил длинный кросс, после чего выбил мяч с корта.

В результате теннисисту было засчитано техническое поражение. Таким образом, Канада проиграла Великобритании со счётом 2:3. Британская сборная Великобритании вышла в четвертьфинал турнира по итогам четырех встреч.

Что касается судьи, то у него произошел отек глаза. Денис Шаповалов принес свои извинения за произошедшее. Он сказал, что он поступил недопустимо и ему очень стыдно.