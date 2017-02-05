Вашингтон, 5 февраля, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Руководство США обеспокоено ростом насилия на востоке Украины. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу ABC News.

John Crosby Миномётный обстрел

«Мы (власти США) наблюдаем и крайне обеспокоены ростом насилия (в Донбассе)», — сказал Пенс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января 2017 г. в Донбассе началось обострение обстановки, наиболее серьезное за последние месяцы. ВСУ вели массированные артобстрелы на разных участках фронта, пытаясь прорвать оборону подразделений ДНР и ЛНР.

В частности украинские силовики применяли для обстрела Донецка оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Среди мирных жителей были пострадавшие и погибшие.

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