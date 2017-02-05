Рим, 5 февраля, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Власти Италии должны сделать все необходимое для возвращения Российской Федерации в состав «Большой восьмерки» (G8). Об этом, как передает RT, бывший премьер-министр Италии Романо Проди написал в своей колонке в газете Messaggero.

Формат G8

«Задача Италии как страны-председателя G7 состоит в том, чтобы сделать все возможное для постепенного возвращения РФ к работе в формате G8», — считает экс-глава Еврокомиссии.

При этом Проди добавил, что приглашение РФ на майский саммит G7 видится возможным в свете «неожиданных и почти невероятных шагов» президента США Дональда Трампа по налаживанию отношений с главой РФ Владимиром Путиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в организацию G7 входят США, Британия, Италия, Германия, Канада, Япония и Франция. Основные цели формата — поиск решения глобальных политических и социальных проблем.

Россия получила приглашение в клуб в начале 90-х годов, однако после госпереворота на Украине и референдума о вхождении Крыма в состав РФ организация приняла решение вернуться к формату G7.