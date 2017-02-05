Ташкент, 5 февраля, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетит с официальным визитом Государство Кувейт, сообщает МИД Узбекистана.

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В программе визита, который запланирован на 7—10 февраля, встречи и переговоры с премьер-министром этой страны шейхом Джабером аль-Мубараком аль-Хамадом ас-Сабахом, первым заместителем премьер-министра, министром иностранных дел шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом, председателем Национального собрания Марзуком Али Мухаммадом аль-Ганемом.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана сообщает, что делегация республики также примет участие в узбекско-кувейтском бизнес-форуме и других совместных мероприятиях.

«Планируется, что в ходе визита будет подписан ряд документов, направленных на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в сферах инвестиций, образования и научных исследований», — говорится в документе.

Государство Кувейт признало независимость Республики Узбекистан 30 декабря 1991 года, дипломатические отношения между странами были установлены в июле 1994 года.

Существенный импульс развитию отношений между странами придал официальный визит президента Узбекистана Ислама Каримова в Кувейт в январе 2004 года, в ходе которого была создана правовая база для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

В июле 2008 года состоялся официальный визит эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха в Республику Узбекистан, в ходе которого стороны подписали ряд документов по укреплению узбекско-кувейтских отношений, активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В частности, налажены тесные контакты между правительством Узбекистана и Кувейтским фондом арабского экономического развития (КФАЭР).

На сегодняшний день совместно с КФАЭР в Узбекистане реализовано несколько крупных проектов, направленных на улучшение водоснабжения населения, транспортной инфраструктуры и развитие сферы медицинского обслуживания в республике.