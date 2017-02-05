Воронеж, 5 февраля, 2017, 16:13 — ИА Регнум. Количество пострадавших в автоаварии с участием пассажирского автобуса под Воронежем возросло до семи. Такую информацию ИА REGNUM предоставили в пресс-службе регионального ГУ МЧС 5 февраля.

36.mchs.gov.ru Авария под Воронежем

По данным ведомства, всего в автобусе находилось 27 человек. В медучреждение доставлены семь человек, никто не погиб.

Напомним, сообщение о дорожном происшествии на 474 км федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» поступило на пульт дежурному сегодня, 5 февраля, около 10 часов утра. В Рамонском районе пассажирский автобус «Neoplan» столкнулся с автомобилем дорожных служб КамАЗ, который обрабатывал дорогу от гололеда.

В МЧС добавили, что ранее на этом же участке трассы были зарегистрированы еще два ДТП. Однако они были незначительными и без пострадавших.

Из-за аварии движение по трассе было затруднено. Сотрудники ГИБДД организовали объезд через поселок Комсомольский. Уже к полудню автотранспортные потоки на трассе М-4 пустили по штатной схеме.

Последствия ДТП устраняли почти 40 человек, также было задействовано 12 единиц техники различных ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, по изначальной информации в автоаварии пострадали четыре человека — водитель автобуса и три пассажира. По данным информационно-аналитического портала «Кавказ сегодня» пассажирский автобус следовал по маршруту «Назрань-Москва».