Анкара, 5 февраля, 2017, 16:03 — ИА Регнум. В Турции проходит крупномасштабная антитеррористическая операция по поимке предполагаемых членов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает телеканал HaberTurk.

Victor Арест

Сообщается, что турецкие правоохранители проводят задержания подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 13 провинциях страны. На данный момент задержаны уже 400 человек.

Сотрудники контртеррористических отделов региональных управлений безопасности одновременно провели десятки рейдов по местам проживания подозреваемых.

Уточняется, что в провинции Шанлыурфа задержаны 150 человек, в Анкаре — 60, Газиантепе — 47, Бурсе — 46. В Конье силовикам были выданы ордера на задержание 75 человек, но найти удалось только 37. Антитеррористические рейды прошли также в Стамбуле, Измире и ряде других регионов Турции.

Турецкие силовики сообщают, что часть задержанных, среди которых есть и иностранные граждане, занималась непосредственной подготовкой террористических актов в Турции и прорабатывала планы атак. Многие из задержанных регулярно посещали Сирию и участвовали там в боевых действиях.

В домах у задержанных изъято больше количество документации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в печатном и электронном виде, книги исламистского и экстремистского содержания, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ожидается, что все задержанные иностранные граждане будут допрошены, а затем выдворены из страны.