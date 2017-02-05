Калининград, 5 февраля, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Обновлённому Российско-Немецкому дому в Калининграде необходимо придать федеральный статус. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев (ФНКА РН) Генрих Мартенс, комментируя информацию о прекращении функционирования прежнего Немецко-Русского дома в российском эксклаве.

Довренныелица.РФ Генрих Мартенс

«Насколько я информирован, ни у кого нет желания полностью закрыть Немецко-Русский дом и на этом поставить точку, — сказал Генрих Мартенс. — Мы, как Федеральная национально-культурная автономия российских немцев, уже участвуем в переговорах о том, какое должно быть будущее у Российско-Немецкого дома, какие контуры, направления деятельности. Раньше он назывался Немецко-Русский дом, но у нас другая принципиальная позиция — он должен стать Российско-Немецким домом. Это дом российских немцев».

«Если мы туда придём — я говорю «если», потому что для этого должны быть выполнены определённые условия — то мы станем концентрироваться по следующим направлениям, — продолжил глава ФНКА РН. — Это поддержка этнокультурной самобытности российских немцев, сохранение межнациональной стабильности на территории Калининградской области и участие в позитивном ключе в российско-германских отношениях. Это сфера культура, экономики, бизнеса, образования, молодёжного обмена. В полном соответствии с законодательством РФ политикой ФНКА не занимается».

На просьбу оценить деятельность бывшего Немецко-Русского дома в Калининграде Генрих Мартенс ответил: «Думаю, что какие-то ошибки были допущены руководством ассоциации «Немецко-Русский дом», но я не хотел бы вдаваться в эту полемику».

«Мне сложно судить, потому что до сих пор у нашей автономии не было интенсивных контактов с бывшим Немецко-Русским домом в Калининграде. У нас были, скорее, формализованные отношения, а желания более тесно с нами сотрудничать мы не видели. Ну что ж, мы никому не навязывали свои взгляды и действия. На сегодня, например, мы поддерживаем проведение курсов немецкого языка и этнокультурных кружков в районах Калининградской области», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Глава ФНКА РН прогнозирует, что до конца 2017 года ситуация вокруг учреждения не только нормализуется, но и улучшится.

«Повторяю, с моей точки зрения нет предпосылок для высказанных в блогосфере опасений, что «всё закроется и будет всем плохо». Мы тесно сотрудничаем с Федеральным агентством по делам национальностей и администрацией Калининградской области, проводим консультации с германскими партнёрами. Ищем пути, которые смогут привести не к стагнации, а дальнейшему развитию российских немцев в Калининградской области, придать новые импульсы сотрудничеству между Калининградской областью и германскими культурными и деловыми партнёрами», — отметил Мартенс.

Одна из идей, озвученных главой ФНКА РН в беседе с корреспондентом ИА REGNUM — придать Российско-Немецкому дому в Калининграде федеральный статус.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прекращении юридической деятельности Немецко-Русского дома. Кроме того, НКО «Айнтрахт Согласие», являющаяся учредителем НРД, была объявлена иностранным агентом.

Столь жёсткие претензии Немецко-Русскому дому Минюст России предъявил после ряда общественно-политических событий, прошедших на базе НРД. В частности, речь идёт о выступлении атташе по культуре генконсульства Германии в Калининграде Даниэля Лисснера на «Вечере памяти и скорби российских немцев». Тогда немецкий дипломат сказал:

«Аннексия Крыма Россией — кричащий пример нарушения международного права, которое мы крайне резко осуждаем. Нападение России на Восточную Украину стоило уничтожения материальных ценностей, человеческих жизней и доверия, которое строилось десятилетиями».

Также, по данным Минюста, Общество помощи Восточной Пруссии и президент НРД Виктор Гофман популяризировали творчество немецкой поэтессы Агнес Мигель, которая являлась членом нацистской партии и подписала «Клятву верности» Гитлеру.

Минюст оценил эти события как условия популяризации нацистской идеологии, являющейся формой экстремизма.